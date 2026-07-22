Rezzato (Brescia), 22 luglio – "Chiuso per furto", si legge nel cartello attaccato su una vetrina. Il negozio della Ottica Lux di Rezzato riaprirà solo tra qualche giorno, dopo che saranno riparati i danni e installata una nuova porta blindata. Nella notte tra lunedì e martedì 21 luglio, infatti, una banda di ladri ha messo a segno un colpo da 60mila euro. È questo il valore degli occhiali e degli altri accessori, che sono stati portati via. Al maltolto si aggiunge anche un conto di oltre 10mila euro di danni, che dovrà ora essere sostenuto dall’imprenditore Alessandro Bleve. “Non ce la faccio più”, ammette il commerciante che commenta l’ennesimo colpo subito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Furto da 60mila euro alla Ottica Lux di Rezzato. È il 15esimo colpo in 25 anni. L’imprenditore Bleve: “Sono stanco e ho paura”

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Spaccata da Ottica Lux a Rezzato | Il titolare: «Sono stanco, non si vive tranquilli»

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