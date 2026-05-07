Pamela Genini l' ex fidanzato | Sono stanco ma non ho paura sono innocente

Un uomo coinvolto in un procedimento legale ha dichiarato di essere stanco ma di non avere paura, sostenendo la propria innocenza. Contestualmente, un altro uomo, indagato per vilipendio di cadavere, ha parlato in diretta televisiva affermando di temere per la propria vita. Entrambi le dichiarazioni sono state rilasciate in momenti distinti e si riferiscono a situazioni legali che li coinvolgono direttamente.

"Non ho paura di essere arrestato perché io non ho fatto niente, sono innocente". Così, in diretta a "Dentro la Notizia", parla Francesco Dolci, indagato per vilipendio del cadavere e profanazione della tomba dell'ex fidanzata Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a coltellate da Gianluca Soncin lo scorso ottobre a Milano., Dolci spiega di aver già avviato un confronto con il suo legale per definire una strategia difensiva: "Inizieremo ad analizzare tutta la situazione. Anche perché, già dall'interrogatorio e dalla contestazione, abbiamo notato delle anomalie"., L’uomo racconta poi le ore precedenti alla notifica dell’indagine, descrivendo un clima di crescente pressione: "Sono stanco.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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