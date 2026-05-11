Furto da migliaia di euro alla mostra di Raffaella Carrà | si ipotizza un colpo su commissione

Da today.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultimo giorno della mostra dedicata a Raffaella Carrà a San Benedetto del Tronto, sono stati scoperti il furto di due accessori appartenuti all’artista, valutati circa 20mila euro in totale. L’episodio si è verificato ieri 10 maggio, giornata di chiusura dell’esposizione, lasciando un alone di mistero sulla provenienza e sul possibile coinvolgimento di soggetti esterni. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica e le responsabilità dell’accaduto.

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Si chiude con un giallo la mostra dedicata a Raffaella Carrà allestita a San Benedetto del Tronto. Proprio nell’ultimo giorno dell’esposizione, ieri 10 maggio, infatti, è stata scoperta la sparizione di due preziosi accessori appartenuti all’artista, per un valore complessivo di circa 20mila euro.🔗 Leggi su Today.it

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