Furto da migliaia di euro alla mostra di Raffaella Carrà | si ipotizza un colpo su commissione

Nell’ultimo giorno della mostra dedicata a Raffaella Carrà a San Benedetto del Tronto, sono stati scoperti il furto di due accessori appartenuti all’artista, valutati circa 20mila euro in totale. L’episodio si è verificato ieri 10 maggio, giornata di chiusura dell’esposizione, lasciando un alone di mistero sulla provenienza e sul possibile coinvolgimento di soggetti esterni. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica e le responsabilità dell’accaduto.

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