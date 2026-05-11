Furto da migliaia di euro alla mostra di Raffaella Carrà | si ipotizza un colpo su commissione
Nell’ultimo giorno della mostra dedicata a Raffaella Carrà a San Benedetto del Tronto, sono stati scoperti il furto di due accessori appartenuti all’artista, valutati circa 20mila euro in totale. L’episodio si è verificato ieri 10 maggio, giornata di chiusura dell’esposizione, lasciando un alone di mistero sulla provenienza e sul possibile coinvolgimento di soggetti esterni. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica e le responsabilità dell’accaduto.
Si chiude con un giallo la mostra dedicata a Raffaella Carrà allestita a San Benedetto del Tronto. Proprio nell’ultimo giorno dell’esposizione, ieri 10 maggio, infatti, è stata scoperta la sparizione di due preziosi accessori appartenuti all’artista, per un valore complessivo di circa 20mila euro.🔗 Leggi su Today.it
Notizie correlate
Raffaella Carrà, colpo grosso alla mostra: rubati i cimeliSan Benedetto (Ascoli Piceno), 11 maggio 2026 – Raffaella Carrà, un pezzo di storia d’Italia e un pezzo di ognuno di noi: la sua morte è stato uno...
Leggi anche: Palazzina Azzurra, amara sorpresa. Rubati gli oggetti di scena alla mostra su Raffaella Carrà
Argomenti più discussi: Maxi furto alla ditta Manifattura, refurtiva da decine di migliaia di euro; Furto da film in centro: smurata la cassaforte, i ladri fuggono sui tetti; Si allacciano abusivamente alla rete elettrica: Furto da diverse migliaia di euro; Max Mara, assalto alla sede di Casalmaggiore: rubata l'intera nuova collezione, colpo da decine di migliaia di euro.
Si allacciano abusivamente alla rete elettrica: Furto da diverse migliaia di euro x.com
Maxi furto alla ditta Manifattura, refurtiva da decine di migliaia di euro. Sei mezzi rubati usati per bloccare la strada, un furgone usato come ariete per sfondare il cancello, rubata la collezione autunno?inverno. Indagano i carabinieri. #maxifurto #dittamanifattura facebook
La comunità tossica di Lovable e furto di crediti reddit