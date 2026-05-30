Un uomo di 29 anni di origini cubane è stato arrestato dalla Polizia per aver messo in atto la truffa del finto carabiniere. Durante l’operazione, sono stati sequestrati oro e gioielli che l’individuo aveva accumulato. La truffa consiste nel fingersi ufficiale delle forze dell’ordine per ingannare le vittime e ottenere beni o denaro. L’arresto segue diverse segnalazioni di cittadini raggirati con questa tecnica.

Un 29enne di origini cubane è stato arrestato dalla Polizia per l’ormai consolidata truffa del finto carabiniere. La vittima ancora una donna anziana, residente a San Vito alla quale il giovane era riuscito a farsi consegnare circa 12500 euro di monili e orologi in oro. Ad allertare la centrale operativa, è stato proprio il tassista, chiamato dal 29enne per essere accompagnato, dopo il ’colpo’, alla stazione ferroviaria. E’ qui che gli agenti si sono precipitati, bloccando il convoglio diretto a Firenze e individuando tra i passeggeri - grazie all’attenta descrizione fornita - il presunto autore materiale della truffa. Visti i poliziotti, il giovane ha tentato di disfarsi della refurtiva, subito recuperata e restituita alla legittima proprietaria, che nel mentre, insieme ai familairi, era andata in questura per denunciare l’accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Truffa del finto carabiniere. Beccato con oro e gioielli

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ARAGONA, TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE UN ARRESTO

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