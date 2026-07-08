Arezzo, un uomo di 35 anni proveniente dalla provincia di Napoli è stato arrestato dopo aver truffato una donna di 62 anni. L’uomo si è presentato a casa della vittima fingendosi un ufficiale di polizia e ha sottratto gioielli. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine. La truffa è avvenuta con la tecnica del finto carabiniere.

AREZZO – Un uomo di 35 anni, originario della provincia di Napoli, è stato arrestato ad Arezzo dopo essersi presentato a casa di una donna di 62 anni, residente ad Arezzo, spacciandosi per appartenente alle Forze dell’Ordine. Alla vittima avrebbe raccontato che l’auto del padre defunto era stata utilizzata per commettere una rapina e che, per scagionarla da ogni responsabilità, sarebbe stato necessario confrontare l’oro in suo possesso con quello oggetto del reato. Poco dopo la telefonata, il sedicente carabiniere si è presentato all’abitazione della vittima per ritirare un sacchetto contenente anelli, collane e bracciali in oro. Nel frattempo, secondo il copione della truffa, il convivente della donna avrebbe dovuto recarsi al comando provinciale dei carabinieri per firmare alcuni documenti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Arezzo.

© Firenzepost.it - Arezzo: derubata dei gioielli con la truffa del finto carabiniere, arrestato 35enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roma, anziana finge di credere alla truffa per far arrestare i truffatori

Notizie e thread social correlati

Truffa del finto carabiniere. Anziana derubata in casa di tutti i suoi gioielliA Foligno si sono verificati diversi episodi di truffe ai danni di persone anziane, con protagonisti falsi carabinieri che si presentano a domicilio...

Ennesima truffa del finto nipote: una 95enne derubata dei gioielli di famigliaUna pensionata di 95 anni è stata vittima di una truffa nel comune di Spongano, nel Capo di Leuca.