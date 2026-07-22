Un funzionario dell'Ufficio gip del tribunale di Milano è accusato di aver tentato di sottrarre 989.000 euro. L'episodio si verifica contemporaneamente alle indagini sul caso Finalter che coinvolgono le istituzioni della città. La notizia è stata diffusa da Telelombardia. Le autorità stanno conducendo le verifiche sulle accuse rivolte al funzionario, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

Nelle stesse ore in cui il caso Finalter scuote Palazzo Marino, un altro episodio investe le istituzioni milanesi. Come rivelato da Telelombardia, un funzionario dell’Ufficio gip del tribunale di Milano avrebbe tentato di sottrarre 989.000 euro confiscati per favorire un uomo della cosca ’ndranghetista Condello. È indagato per tentata truffa, falso e aggravante mafiosa.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Funzionario dell’ufficio gip di Milano accusato di favorire la ’ndrangheta

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