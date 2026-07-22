Fucecchio al via la Sagra della Zuppa tra golosità musica e spettacoli

Notizia in breve

La Sagra della Zuppa e RB Festival sono iniziate a Fucecchio, con eventi di musica e spettacoli che dureranno fino a domenica. La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione lunga, propone degustazioni di zuppa e intrattenimento per tutti i giorni del fine settimana. La rassegna si svolge tra le strade del centro storico, attirando visitatori e appassionati di gastronomia e musica. L’evento ha preso il via questa mattina e proseguirà fino a sera.