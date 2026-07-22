Fucecchio al via la Sagra della Zuppa tra golosità musica e spettacoli
La Sagra della Zuppa e RB Festival sono iniziate a Fucecchio, con eventi di musica e spettacoli che dureranno fino a domenica. La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione lunga, propone degustazioni di zuppa e intrattenimento per tutti i giorni del fine settimana. La rassegna si svolge tra le strade del centro storico, attirando visitatori e appassionati di gastronomia e musica. L’evento ha preso il via questa mattina e proseguirà fino a sera.
Firenze, 22 luglio 2026 - Tutto pronto per il secondo lungo weekend della Sagra della Zuppa & RB Festival, rassegna che da oltre mezzo secolo porta golosità, musica e spettacoli a Fucecchio, tra Firenze e Pisa. Tipo? Tipo i messicani Sonido Gallo Negro, i ritrovati Management del Dolore Post-Operatorio, Svegliaginevra, Zara Colombo, Generic Animal, solo per citare alcuni ospiti musicali attesi. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Come da tradizione non c’è Sagra della Zuppa senza Serata Massigiana, e allora eccola giovedì 23 luglio la festa della Contrada Massarella che trasforma in attori, cabarettisti e comici tanti insospettabili cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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