A Molinara si avvicina la tradizionale Sagra della Patata, prevista per il 2026. L’evento si svolgerà in due serate, offrendo ai partecipanti momenti di festa tra assaggi di piatti tipici, musica dal vivo e atmosfere legate alla cultura locale. La manifestazione torna dopo un periodo di assenza, attirando residenti e visitatori desiderosi di riscoprire le radici del paese attraverso questa celebrazione. L’appuntamento si inserisce nel calendario estivo della comunità, consolidando la tradizione della sagra.

Tempo di lettura: 2 minuti Il cuore dell’estate molinarese torna a battere nel segno della tradizione e della convivialità. Il 10 e l’11 agosto, infatti, Molinara ospiterà l’edizione 2026 della storica “Sagra della Patata”, appuntamento ormai immancabile capace ogni anno di richiamare cittadini, visitatori e tanti appassionati delle eccellenze gastronomiche locali. Per due serate il paese si trasformerà in un grande luogo di incontro, animato dai profumi della cucina tradizionale, dalla musica dal vivo e dall’atmosfera autentica che da sempre caratterizza una delle manifestazioni più sentite del territorio. Protagonista assoluta sarà naturalmente la patata, prodotto simbolo della tradizione culinaria locale, proposta in numerose specialità preparate secondo ricette tipiche e sapori genuini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A Molinara torna la Sagra della Patata 2026: due serate tra gusto, musica e tradizione

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