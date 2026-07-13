A Fucecchio torna la sagra della zuppa, evento che si svolgerà questa settimana nel centro della città. La manifestazione prevede la degustazione di diverse varianti di zuppa, preparate da chef locali e volontari. L’appuntamento è previsto in piazza principale, con stand aperti durante tutto il giorno. La sagra è già molto frequentata, attirando residenti e visitatori provenienti da zone vicine. L’iniziativa si svolge senza particolari restrizioni o limitazioni.

Firenze, 13 luglio 2026 - Quella giovane e meravigliosa cantautrice di cui tutti parlano? Presente. Quell’artista che ha dato alle stampe uno dei migliori album dell’anno? C’è anche lui. E quel collettivo messicano vocato alla psichedelia? Presente, presente, presente. Sonido Gallo Negro, Management del Dolore Post Operatorio Svegliaginevra, Generic Animal, Matteo Alieno, Giovanni Ti Amo. sono solo alcuni ospiti della Sagra della Zuppa & RB Festival, due fine settimana di concerti, eventi, serate a tema, da giovedì 16 a domenica 19 e da giovedì 23 a domenica 26 luglio a Fucecchio, contrada Massarella, tra Firenze e Pisa. Due weekend da vedere e da ballare ma anche da gustare, a cominciare dalla zuppa, rinomata prelibatezza della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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