Gli operatori di FS Security riceveranno le bodycam per aumentare la sorveglianza nelle stazioni e sui treni. Le telecamere indossabili saranno utilizzate durante le attività di sicurezza, con l’obiettivo di tutelare il personale e i passeggeri. La decisione riguarda tutti gli addetti coinvolti nelle operazioni di vigilanza sui principali collegamenti ferroviari e nelle aree delle stazioni. La misura mira a rafforzare il controllo e la sicurezza nelle aree di transito.

Le bodycam arrivano anche sugli operatori di FS Security. Ogni addetto della società del Gruppo Ferrovie dello Stato impegnato nelle attività di sicurezza sarà dotato di una telecamera indossabile con l’obiettivo di aumentare la tutela del personale e dei viaggiatori nelle stazioni ferroviarie e sui principali collegamenti ferroviari. L’iniziativa sarà presentata domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 11 nella Sala Esquilino della stazione di Roma Termini, nel corso di una conferenza stampa dedicata alle nuove misure di sicurezza adottate dal Gruppo FS. All’evento parteciperanno il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Stazioni e treni più sorvegliati: FS Security mette le bodycam agli operatori

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