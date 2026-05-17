fs security arriva in umbria siglato il protcollo sindacati azienda

È stato firmato un protocollo tra le organizzazioni sindacali regionali e i rappresentanti dell’azienda per l’apertura di un nuovo nucleo di Fs Security in Umbria. L’accordo prevede l’avvio delle attività entro dicembre 2026, segnando l’ingresso ufficiale del servizio di sicurezza della società nella regione. La decisione riguarda un progetto che coinvolge l’istituzione di una struttura dedicata alla sicurezza, con l’obiettivo di rafforzare le attività sul territorio umbro.

L’apertura in Umbria del Nucleo Fs Security è realtà. È stato sottoscritto un accordo tra le organizzazioni sindacali regionali e i rappresentanti aziendali per l’apertura entro dicembre 2026 di un nucleo di Fs Security in Umbria. "Dopo anni di richieste e solleciti da parte sindacale per avere anche nella nostra regione un presidio fisso di FS Secutiry, finalmente si è riusciti a sottoscrivere un accordo. Il nostro territorio – si legge in una nota a firma delle cinque segreterie regionali del sindacato – purtroppo, non è immune alle criticità di sicurezza che colpiscono spesso i lavoratori dei trasporti. La cronaca quotidiana lo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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