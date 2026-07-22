Frosinone Operazione Estate Tranquilla del Nas Carabinieri di Latina Sospese tre attività agrituristiche e sequestrati quintali di alimenti irregolari

Da cronachecittadine.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'operazione “Estate Tranquilla”, i Nas di Latina hanno sospeso tre agriturismi e sequestrato oltre cinque quintali di alimenti irregolari. I controlli hanno riguardato le strutture ricettive e le aziende agricole, con verifiche sulla conformità alle norme igienico-sanitarie. Nessun dettaglio sui nomi delle attività coinvolte. L'intervento fa parte di una serie di ispezioni programmate per garantire la sicurezza alimentare durante il periodo estivo.

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