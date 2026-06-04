I Carabinieri del NAS di Salerno hanno eseguito controlli tra Costiera Amalfitana, Cilento e Agro Nocerino-Sarnese. Durante le verifiche sono state disposte chiusure e sospensioni di attività e sequestrati complessivamente oltre nove quintali di alimenti.

Controlli dei Carabinieri del NAS di Salerno tra Costiera Amalfitana, Cilento e Agro Nocerino-Sarnese: chiusure, sospensioni e oltre nove quintali di alimenti sequestrati. Chiusure, sospensioni di attività e oltre nove quintali di alimenti sequestrati. È il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri del NAS di Salerno nelle principali località turistiche della Costiera Amalfitana e del Cilento, oltre che nell’Agro Nocerino-Sarnese. Le verifiche, eseguite con il supporto delle Asl competenti, hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, irregolarità strutturali e numerose violazioni delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Controlli dei NAS tra Costiera, Cilento e Agro: chiusure e oltre 9 quintali di alimenti sequestrati

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