Blatte e sporcizia nel supermercato a Latina | il Nas chiude Orvel distrutti quattro quintali di alimenti

Durante un controllo condotto dai carabinieri del Nas in un supermercato di Latina, sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Nel corso dell’ispezione sono stati trovati numerosi insetti e sporcizia all’interno del negozio. Sono stati sequestrati e distrutti circa quattro quintali di alimenti considerati non idonei al consumo. L’attività si è conclusa con la chiusura temporanea del punto vendita.

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