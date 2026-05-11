Blatte e sporcizia nel supermercato a Latina | il Nas chiude Orvel distrutti quattro quintali di alimenti
Durante un controllo condotto dai carabinieri del Nas in un supermercato di Latina, sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Nel corso dell’ispezione sono stati trovati numerosi insetti e sporcizia all’interno del negozio. Sono stati sequestrati e distrutti circa quattro quintali di alimenti considerati non idonei al consumo. L’attività si è conclusa con la chiusura temporanea del punto vendita.
Gravissime carenze igienico- sanitarie e strutturali sono state scoperte dai carabinieri del Nas in un noto supermercato di Latina, Orvel, nel corso di un'accurata ispezione finalizzata alla tutela della sicurezza alimentare e della salute pubblica. Il controllo all'interno dell'esercizio.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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