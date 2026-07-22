Nel ritiro pre-stagione sul Monte Terminillo, il Frosinone ha vinto 1-0 contro la squadra B in una partitella interna. Il gol decisivo è stato segnato da Jeremy Oyono. La sfida si è svolta nel Campo d’Altura durante l’allenamento in vista dell’inizio della stagione. Nessun altro dettaglio sugli altri giocatori o sui minuti giocati. La squadra prosegue la preparazione in vista delle competizioni ufficiali.

Termina 1-0 per il Frosinone A la partitella in famiglia contro il Frosinone B nel Campo d’Altura sul Monte Terminillo, dove i ciociari sono in ritiro pre-stagione. Match utile a mettere minuti nelle gambe per i ragazzi di Alvini in vista del primo impegno ufficiale di stagione, l’incontro di Coppa Italia contro la Juve Stabia. È di Jeremy Oyono il primo gol della stagione. Interessante la questione moduli per il fantacalcio: l'allenatore ha provato una formazione col 3-5-2 (Frosinone A) e l'altra col 4-3-3 (Frosinone B). Prove in corso, aspettando anche i rinforzi dal mercato (è fatta per Zerbin) e gli ultimi giocatori che torneranno dalle vacanze (vedi Ghedjemis su tutti). 🔗 Leggi su Sosfanta.com

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© Sosfanta.com - Frosinone, Jeremy Oyono segna e decide il test interno

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