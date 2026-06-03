Lussemburgo-Italia 0-1 Pio Esposito decide il primo test dell' era Baldini
L’Italia ha vinto 1-0 contro il Lussemburgo in un’amichevole giocata allo Stade de Luxembourg, con un gol di Pio Esposito. La partita si è svolta il 3 giugno 2026 e rappresenta il primo test ufficiale sotto la guida del nuovo allenatore Baldini. È la terza volta consecutiva che la Nazionale italiana non partecipa a un Mondiale. La gara è stata definita dalla stampa come un’amichevole difficile, spesso criticata per le prestazioni della squadra.
Lussemburgo, 3 giugno 2026 – Allo Stade de Luxembourg va in scena quella che severamente potrebbe essere definita l'amichevole della 'vergogna', ormai non proprio una novità per l' Italia, che per la terza volta di fila non disputerà il Mondiale. In ballo però contro i padroni di casa, che a loro volta non partiranno per Canada, Messico e Stati Uniti, c'è anche il futuro, nella figura di una rosa ricca di giovani prospetti più o meno noti e promettenti e il punteggio nel ranking da incrementare. Dopo un primo tempo sperimentale ma rincuorante, a maggior ragione considerando il momento psicologico della Nazionale, la partita la sblocca al 49' Esposito, proprio lui che a Zenica, nello sportivamente drammatico spareggio contro la Bosnia-Erzegovina verso il Mondiale, aveva fallito un rigore nella sequenza decisiva in compagnia di Cristante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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PAGELLE E TABELLINO Lussemburgo-Italia 0-1: Pio Esposito guida gli Under di BaldiniL’Italia Under 20 ha vinto 1-0 contro il Lussemburgo in un’amichevole, grazie a un gol di Pio Esposito.
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