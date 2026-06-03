Lussemburgo-Italia 0-1 Pio Esposito decide il primo test dell' era Baldini

Notizia in breve

L’Italia ha vinto 1-0 contro il Lussemburgo in un’amichevole giocata allo Stade de Luxembourg, con un gol di Pio Esposito. La partita si è svolta il 3 giugno 2026 e rappresenta il primo test ufficiale sotto la guida del nuovo allenatore Baldini. È la terza volta consecutiva che la Nazionale italiana non partecipa a un Mondiale. La gara è stata definita dalla stampa come un’amichevole difficile, spesso criticata per le prestazioni della squadra.