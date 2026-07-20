Verso i primi test contro Grosseto e Frosinone
Il team si prepara per i primi test estivi contro Grosseto e Frosinone. Questi incontri serviranno a valutare lo stato di forma fisica e mentale della squadra prima dell'inizio della stagione. La preparazione prevede un aumento delle sessioni di allenamento e test specifici per monitorare le capacità dei giocatori. Le partite sono programmate nel calendario di pre-season e rappresentano un momento chiave per verificare i progressi fatti durante il lavoro in allenamento.
Il Picchio alza i giri del motore e si proietta verso i primi test estivi che consentiranno di avere un primo riscontro sulla condizione fisica e mentale della squadra. Si apre oggi la seconda settimana di ritiro a Norcia che condurrà verso le prime due di tre amichevoli programmate. Nella giornata di ieri il tecnico Tomei e i suoi uomini hanno chiuso la prima parte del lavoro con una doppia seduta che ha ancora visto impegnati i bianconeri sia in palestra che sul campo, dove è iniziato lo sviluppo tattico del consueto 4-2-3-1 e delle idee di gioco del timoniere dell’ Ascoli. Negli ultimi giorni anche il centrocampista Damiani ha raggiunto i propri compagni nella località umbra, per proseguire la terapia conservativa prevista per recuperare appieno dagli acciacchi che il giocatore si portava dietro dal finale di stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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