Frederic Vasseur in vista del GP di Ungheria | L’esecuzione farà la differenza dobbiamo essere concentrati ed attenti ai dettagli
A poche settimane dal Gran Premio di Ungheria, l'undicesima gara del campionato di Formula 1, il team principal ha sottolineato che la chiave sarà l'esecuzione, con attenzione ai dettagli e concentrazione. La Ferrari arriva alla tappa con 30 punti raccolti a Spa, e si prepara alla gara magiara, ultima prima della pausa estiva.
Manca ormai sempre meno al Gran Premio di Ungheria 2026, undicesimo appuntamento del Mondiale F1. La Ferrari arriva alla tappa magiara, l’ultima prima della pausa estiva, con il morale alto dopo i 30 punti totali ottenuti a Spa. Nonostante le previsioni, la scuderia di Maranello si è difesa al meglio sul circuito belga ed ora può sfruttare l’Hungaroring per colmare ulteriormente il gap da Mercedes. Ferrari parte infatti favorita con il layout del circuito ungherese che sembra adattarsi perfettamente alla monoposto rossa. La scuderia italiana deve quindi cercare di fare bottino pieno, proseguendo il trend positivo degli ultimi GP. Il Team... 🔗 Leggi su Oasport.it
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