Frederic Vasseur in vista del GP di Ungheria | L’esecuzione farà la differenza dobbiamo essere concentrati ed attenti ai dettagli

Notizia in breve

A poche settimane dal Gran Premio di Ungheria, l'undicesima gara del campionato di Formula 1, il team principal ha sottolineato che la chiave sarà l'esecuzione, con attenzione ai dettagli e concentrazione. La Ferrari arriva alla tappa con 30 punti raccolti a Spa, e si prepara alla gara magiara, ultima prima della pausa estiva.