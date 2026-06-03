Ferrari ha annunciato il prolungamento del contratto di uno dei piloti principali per almeno due stagioni. La squadra si prepara al weekend del Gran Premio di Monaco, considerato un evento speciale in Formula 1, dove ogni dettaglio può influenzare il risultato. Il team arriva con questa notizia, mentre il pilota rimane in pista per le prossime gare. La gara si svolge sul circuito di Montecarlo, noto per le sue caratteristiche uniche e per l'importanza di ogni singola mossa.

Ferrari arriva alla vigilia del weekend del Gran Premio di Monaco con la consapevolezza di potersi giocare qualcosa di importante, dopo aver annunciato il prolungamento del contratto di Charles Leclerc per almeno altre due stagioni. La Scuderia di Maranello punta ad un risultato di spessore sul tracciato cittadino monegasco, in cui il deficit motoristico rispetto a Mercedes ha un peso relativo e la qualifica diventa cruciale. “ Quello di Monaco è sempre un weekend unico e quest’anno sarà particolarmente interessante con la nuova generazione di vetture, che dovrebbero offrire sensazioni molto differenti. È una pista dove qualifica, fiducia e capacità di esecuzione contano ancora più del solito e dove ogni minimo dettaglio può fare la differenza “, dice Frederic Vasseur al sito ufficiale della squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “A Montecarlo è sempre un weekend unico. Ogni dettaglio può fare la differenza”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

F1, Frederic Vasseur: “Duelli Hamilton-Leclerc? Finché portano le macchine al traguardo…”La nuova stagione di Formula 1 ha suscitato numerose discussioni tra appassionati e addetti ai lavori, tra regolamenti aggiornati e questioni di...

Frederic Vasseur sottolinea: “Dobbiamo fare più punti che possiamo, da Miami inizia un altro campionato”Nel terzo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 a Suzuka, la Ferrari ha concluso le qualifiche con una posizione in seconda fila.

Temi più discussi: Vasseur, ma cosa stai cucinando? In Spagna grosso passo avanti; Vasseur: In Ferrari stiamo spingendo per continuare a migliorare; Frederic Vasseur: Non so se la pioggia ci favorirà, di sicuro sarà una sfida per noi; Vasseur: Hamilton ha spinto come un pazzo per andare a prendere Verstappen e ci è riuscito.

È andata proprio come diceva il sottocuoco #Vasseur. Povera #ScuderiaFerrari in che mani sei finita. #F1 #Formula1 #Ferrari #VasseurOUT x.com

F1, Frederic Vasseur: A Montecarlo è sempre un weekend unico. Ogni dettaglio può fare la differenzaFerrari arriva alla vigilia del weekend del Gran Premio di Monaco con la consapevolezza di potersi giocare qualcosa di importante, dopo aver annunciato il ... oasport.it

Riepilogo: il risultato della Ferrari è definitivamente incoraggiante senza aggiornamenti, dice Vasseur, e altro reddit

F1 | Vasseur a cuore aperto su Leclerc: il retroscena sul rinnovo che fa sognare la FerrariÈ ufficiale il rinnovo di Charles Leclerc con la Ferrari, Frédéric Vasseur non nasconde tutta la sua soddisfazione e fa una promessa ai ferraristi in F1 La Ferrari blinda Charles Leclerc: il commento ... f1ingenerale.com