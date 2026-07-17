Frederic Vasseur è lucido | Dobbiamo capire come gestire l’energia Spesso il venerdì non dice la verità

Notizia in breve

Al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, Frederic Vasseur ha commentato la gestione dell’energia, sottolineando che spesso le condizioni del venerdì non riflettono il reale andamento delle qualifiche e della gara. Ha evidenziato la necessità di capire come ottimizzare l’utilizzo delle risorse durante le qualifiche e la corsa. Vasseur ha anche dichiarato che la squadra sta analizzando i dati raccolti in queste prime sessioni.