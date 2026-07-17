Frederic Vasseur è lucido | Dobbiamo capire come gestire l’energia Spesso il venerdì non dice la verità
Al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, Frederic Vasseur ha commentato la gestione dell’energia, sottolineando che spesso le condizioni del venerdì non riflettono il reale andamento delle qualifiche e della gara. Ha evidenziato la necessità di capire come ottimizzare l’utilizzo delle risorse durante le qualifiche e la corsa. Vasseur ha anche dichiarato che la squadra sta analizzando i dati raccolti in queste prime sessioni.
Frederic Vasseur fa il punto della situazione in casa Ferrari al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps la scuderia di Maranello ha faticato, come ampiamente previsto e la sensazione è che sarà decisamente complicato ripetere la grande prestazione di Silverstone. Il miglior tempo della sessione pomeridiana è stato realizzato da Andrea Kimi Antonelli su Mercedes con il tempo di 1:45.944 con un vantaggio di 190 millesimi su Lando Norris, quindi terza posizione per Max Verstappen a 472 mentre Lewis Hamilton è quarto a 747. 🔗 Leggi su Oasport.it
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