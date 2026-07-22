Frassinetti | Approvata mozione per prevenire ogni forma di indottrinamento

Da iltempo.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata approvata una mozione che mira a prevenire ogni forma di indottrinamento nelle scuole. La proposta sottolinea che gli ambienti scolastici devono favorire la libertà di pensiero e di espressione, evitando influenze che possano alterare l’autonomia degli studenti. La risoluzione invita a rafforzare le pratiche e le politiche volte a garantire un’educazione libera da condizionamenti ideologici o propagandistici.

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“La scuola deve essere il luogo della libertà, non dell'indottrinamento. La risoluzione approvata oggi va nella direzione di rafforzare le azioni di indirizzo affinché le istituzioni scolastiche continuino a promuovere iniziative improntate al pluralismo, al confronto tra posizioni diverse nel rispetto dei principi della Costituzione, evitando, nell'ambito delle attività educative e formative, ogni forma di condizionamento e propaganda di qualsiasi natura ideologica, politica o religiosa. La risoluzione rafforza inoltre il contrasto ai fenomeni che limitano il diritto all'istruzione e la piena crescita dei giovani, in particolare l'abbandono... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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