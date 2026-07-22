Frassinetti | Approvata mozione per prevenire ogni forma di indottrinamento

Notizia in breve

È stata approvata una mozione che mira a prevenire ogni forma di indottrinamento nelle scuole. La proposta sottolinea che gli ambienti scolastici devono favorire la libertà di pensiero e di espressione, evitando influenze che possano alterare l’autonomia degli studenti. La risoluzione invita a rafforzare le pratiche e le politiche volte a garantire un’educazione libera da condizionamenti ideologici o propagandistici.