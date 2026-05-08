Specchia Approvata la mozione Team indipendente per le verifiche

Il consiglio comunale di Arcola ha approvato la mozione intitolata “Specchia: quo vadis?” presentata dalla maggioranza. Tra i partecipanti alla votazione, alcuni consiglieri della minoranza si sono astenuti, mentre altri hanno espresso voto contrario. Due membri della maggioranza si sono invece astenuti. La decisione è stata presa con il coinvolgimento di un team indipendente incaricato di effettuare verifiche sul tema trattato.

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Il consiglio comunale di Arcola ha approvato la mozione della maggioranza “Specchia: quo vadis?”, astenuti i consiglieri Enrico Vesco e Paolo Magliani, contrari i consiglieri di opposizione di Alessio Binetti e Alessandro Navalesi, astenuto Carlo Gregorini, anche lui consiggliere di mnoranza. La mozione impegna l’amministrazione a procedere con l’affidamento a un team indipendente della perizia tecnico giuridica sull’impianto di trattamento dei rifiuti solidi delle Pianazze, ipotesi che la giunta aveva già accolto con favore. Una consulenza super partes che verifichi la corretta classificazione della struttura come impianto tecnologico di...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Specchia Approvata la mozione. Team indipendente per le verifiche Notizie correlate Approvata in consiglio comunale la mozione per i pannolini lavabiliIl consiglio comunale di Pescara ha approvato, martedì 28 aprile, la mozione per incentivare l’uso dei pannolini lavabili, una misura di civiltà e... Roma, via Condotti diventa pedonale: approvata la mozione in aula? Cosa scoprirai Come cambieranno gli orari di carico e scarico per i negozianti? Quali altre piazze iconiche saranno coinvolte nel nuovo piano... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Arcola, approvata mozione su impianto Specchia Services: Perizia tecnico-giuridica, percorso per delocalizzazione e piano controlli stringenti; Specchia Approvata la mozione. Team indipendente per le verifiche. Specchia Approvata la mozione. Team indipendente per le verificheEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Arcola, approvata mozione su impianto Specchia Services: Perizia tecnico-giuridica, percorso per delocalizzazione e piano controlli stringentiNella seduta di martedì scorso il Consiglio comunale di Arcola ha approvato una mozione, presentata dal gruppo di maggioranza Uniti per Arcola, riguardante l'impianto di trattamento rifiuti solidi Spe ... msn.com Via libera del Consiglio dei Ministri al piano casa. "Un provvedimento che ci sta a cuore" ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Inoltre, approvata anche la proroga del taglio delle accise. "ll piano poggia su tre pilastri" spiega in conferenza stamp - facebook.com facebook