Frassinetti | Approvata mozione per prevenire ogni forma di indottrinamento La scuola deve essere il luogo della libertà
La Commissione Cultura della Camera ha approvato una risoluzione che chiede al governo di intensificare le misure contro ogni forma di indottrinamento nelle scuole e di rafforzare le norme di sicurezza, con attenzione al divieto di indumenti come il burqa che ostacolano l’identificazione. La mozione sottolinea che la scuola deve rimanere un ambiente di libertà e rispetto delle regole.
La Commissione Cultura della Camera ha approvato oggi una risoluzione che impegna il governo a rafforzare le misure per prevenire ogni forma di indottrinamento nelle scuole e a garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza, con particolare riferimento al divieto di indumenti come il burqa che impediscono l'identificazione delle persone. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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