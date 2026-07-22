Frassinetti | Approvata mozione per prevenire ogni forma di indottrinamento La scuola deve essere il luogo della libertà

Notizia in breve

La Commissione Cultura della Camera ha approvato una risoluzione che chiede al governo di intensificare le misure contro ogni forma di indottrinamento nelle scuole e di rafforzare le norme di sicurezza, con attenzione al divieto di indumenti come il burqa che ostacolano l’identificazione. La mozione sottolinea che la scuola deve rimanere un ambiente di libertà e rispetto delle regole.