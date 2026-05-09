Recalcati | Ascoltare le parole di un maestro significa ogni volta fare esperienza della luce La scuola deve dare forma alla vita INTERVISTA

Durante il congresso nazionale della Uil Scuola a Riccione, l’intervento di uno psicoanalista ha suscitato attenzione. Ai microfoni di una testata specializzata, ha commentato il ruolo dell’istruzione, sottolineando che ascoltare le parole di un maestro permette di fare esperienza della luce e che la scuola deve dare forma alla vita. Ha anche ribadito alcune opinioni rispetto alle narrazioni più diffuse sul tema dell’educazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui