Recalcati | Ascoltare le parole di un maestro significa ogni volta fare esperienza della luce La scuola deve dare forma alla vita INTERVISTA
Durante il congresso nazionale della Uil Scuola a Riccione, l’intervento di uno psicoanalista ha suscitato attenzione. Ai microfoni di una testata specializzata, ha commentato il ruolo dell’istruzione, sottolineando che ascoltare le parole di un maestro permette di fare esperienza della luce e che la scuola deve dare forma alla vita. Ha anche ribadito alcune opinioni rispetto alle narrazioni più diffuse sul tema dell’educazione.
Massimo Recalcati è intervenuto al congresso nazionale della Uil Scuola a Riccione. Ai microfoni di Orizzonte Scuola, lo psicoanalista ha ribaltato alcune narrazioni dominanti sul ruolo dell’istruzione. Il rischio, secondo Recalcati, è ridurre la scuola a un semplice erogatore di competenze tecniche. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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