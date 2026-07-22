Francia stop ai social per gli under 15 La sinistra radicale vota contro | la lotta di classe finisce dove comincia TikTok

In Francia, è stato approvato un provvedimento che vieta l’uso dei social media ai minori di 15 anni. La decisione è passata senza il supporto della sinistra radicale, che ha votato contro. La legge mira a limitare l’accesso ai social per i più giovani, in particolare a piattaforme come TikTok. Questa misura segue analoghe decisioni adottate in Australia, segnando un cambiamento nel rapporto tra giovani e mondo digitale.

Prima l’Australia, adesso la Francia. La stagione del «vietato vietare» digitale, nella quale ogni limite viene liquidato come censura e i minori sono lasciati soli davanti alla potenza degli algoritmi, comincia finalmente a tramontare. Il parlamento di Parigi ha approvato in via definitiva lo stop ai social per gli under 15: al Senato 243 voti favorevoli e appena due contrari, tra i quali quello di Thomas Dossus, esponente della sinistra ecologista francese. All’Assemblea nazionale il fronte del no si è allargato a 81 deputati — quasi il 90% gauchisti — contro 279 sì. Una svolta importante e una prima nell’Unione europea, ma non abbastanza per trasformare Parigi nella capofila mondiale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Possiamo davvero tenere i minori lontano dai social? Sta facendo molto discutere la legge recentemente approvata dalla Francia per vietare i social media ai minori di età inferiore ai 15 anni. I primi tentativi, altrove, non sono stati soddisfacenti. Ad esempio, i d x.com

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