Un'operazione contro un uomo comune si trasforma in una battaglia di classe. Accanto alle analisi sul suo passato, si assiste a una campagna che mira a screditarne l’immagine, evidenziando un attacco ideologico contro il ceto medio. La strategia sembra voler dipingere l’individuo come simbolo di una lotta più vasta tra le forze che osteggiano la proprietà e la proprietà privata. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni sociali e politiche, senza che siano forniti dettagli su procedimenti giudiziari specifici.

Roma, 20 lug – L’operazione ideologica contro Mario Roggero non si esaurisce nella ricerca del presunto fascista nascosto dietro l’uomo comune. Accanto all’autopsia antropologica del gioielliere, di cui vi abbiamo parlato in un precedente articolo, si sta sviluppando una più esplicita offensiva di classe. Roggero non viene attaccato soltanto per aver sparato, ma perché proprietario di un’attività, economicamente autonomo e appartenente a quella classe media che una parte della sinistra continua a guardare con odio atavico. In queste letture – in questi giorni se ne leggono parecchie – il negozio non è un luogo di lavoro come gli altri, ma diventa il simbolo di un privilegio. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - La lotta di classe contro Mario Roggero: la sinistra che odia la proprietà e il ceto medio

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