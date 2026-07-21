Dal settembre prossimo, i minori di 15 anni in Francia non potranno aprire nuovi account sui social media. Il Parlamento ha approvato la legge, che prevede controlli sull’età e regole più stringenti per l’uso degli smartphone a scuola. È la prima normativa in Europa di questo tipo. La legge entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Via libera definitivo del Parlamento: da settembre niente nuovi account social ai minori di 15 anni, previsti anche controlli sull’età e nuove regole per gli smartphone a scuola. La Francia diventa il primo Paese europeo a vietare l’ accesso ai social network ai minori di 15 anni. Il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge che introduce uno dei provvedimenti più severi del continente per limitare l’utilizzo delle piattaforme digitali da parte degli adolescenti. L’Assemblea nazionale ha dato il via libera con 279 voti favorevoli e 81 contrari, dopo l’approvazione già arrivata dal Senato, aprendo così una nuova fase nel dibattito europeo sulla tutela dei minori online. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Stop ai social per gli under 15: la Francia approva la legge, è la prima in Europa

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