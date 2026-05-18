Il furto dei gioielli al Louvre diventa un film

Da open.online 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il furto di ottobre al Louvre ha attirato l’attenzione pubblica quando, in soli sette minuti, alcuni gioielli sono stati sottratti dalla collezione esposta nel museo. Le autorità hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire la sequenza dei fatti. Gli oggetti rubati sono di valore elevato e il caso ha suscitato discussioni sulla sicurezza delle opere d’arte nelle istituzioni culturali. La vicenda, che ha coinvolto diversi elementi investigativi, continua a essere oggetto di attenzione mediatica.

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Chi non si ricorda il furto di ottobre al Louvre, quando in soli 7 minuti vennero sottratti alcuni dei preziosi gioielli appartenuti a Napoleone? I ladri, sfruttando un montacarichi sul lato della Senna, riuscirono a introdursi rapidamente nel celebre museo parigino e a mettere a segno un colpo da film. Il valore del bottino è stato stimato a più di 88 milioni di euro. Le indagini successive hanno inoltre evidenziato gravi falle nei sistemi di sicurezza del Louvre, circostanza che ha portato alle dimissioni della direttrice Laurence des Cars. Ora, secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Figaro, questa incredibile vicenda potrebbe presto approdare al cinema. 🔗 Leggi su Open.online

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