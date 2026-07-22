Francesco Vitiello ha dichiarato di aver affrontato l'alopecia, che avrebbe potuto influire sul suo equilibrio, ma è riuscito a riprendere il cammino. Si definisce un padre presente per i figli, senza però sacrificare se stesso. Attualmente si sente più tranquillo e meno ansioso di dimostrare qualcosa, pur mantenendo la passione e il desiderio di fare. Ora cerca di costruire le sue attività in modo più graduale e maturo rispetto al passato.

Come si sente oggi Francesco Vitiello? «Sicuramente mi sento più tranquillo, meno smanioso di dimostrare qualcosa a me stesso e agli altri. Sono sempre mosso da una grande passione e dal desiderio di fare cose, però penso di essere in una fase in cui provo a costruirle in maniera più graduale e più matura rispetto a prima. Probabilmente, se avessi avuto lo spazio che speravo di ottenere quando ero più giovane, avrei fatto delle grandi sciocchezze». Intanto Un posto al sole resta una certezza. «E non è la sola: insieme a due miei colleghi, Miriam Candurro, che interpreta Serena, e Lorenzo Camisa, regista di Caivano, abbiamo iniziato una nuova avventura». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Francesco Vitiello: «L'alopecia avrebbe potuto farmi vacillare, ma sono riuscito a rimettermi in cammino. Sono un papà presente per i miei figli, ma sto attento a non annullarmi per loro»

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