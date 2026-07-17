Jennifer Garner ha dichiarato di aver dedicato molti anni alla cura dei figli e ora sono con il loro padre, Ben Affleck, che definisce un genitore eccezionale. Non ci sono segnali di un possibile riavvicinamento tra i due attori, nonostante alcune speranze dei fan. Attualmente, non ci sono indicazioni di cambiamenti nella loro relazione o intenzioni di ricostruire un rapporto sentimentale.

I romantici continuano a sperare che, prima o poi, possa scoccare un ritorno di fiamma tra Jennifer Garner e Ben Affleck. Al momento, però, all’orizzonte non sembrano esserci segnali in questa direzione. Di certo ci sono le belle parole che l’attrice ha riservato all’ex marito, con il quale continua a condividere la crescita dei loro tre figli. Garner è la protagonista della nuova copertina di Entertainment Weekly e, nel corso della lunga intervista, ha raccontato come sia riuscita a trovare un nuovo equilibrio tra lavoro e vita privata, inevitabilmente cambiato con il passare degli anni. L’attrice si è dedicata completamente ai figli (Violet Anne, 20 anni, Seraphina Rose Elizabeth, 17, e Samuel, 13) finché erano piccoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Per anni mi sono dedicata totalmente ai miei figli. Ora possono stare con il loro papà Ben Affleck, è un genitore eccezionale”: così Jennifer Garner

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