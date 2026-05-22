Le prime recensioni del film Death has no master, dove recita nella parte di una italo-venezuelana che vuole prendere in mano la piantagione ereditata dal padre ma si scontra con chi lì vive e lavora da anni, sono buone. Lei però a Repubblica dice “non le leggo da anni, mi fanno male sia quelle buone sia quelle cattive, il mio ego è sempre ballerino”. Asia Argento è a Cannes e il film di Jorge Thielen Armand viene presentato alla Quinzaine des Réalisateurs, “un luogo di alto cinema”: “Sinceramente pensavo che non sarei più venuta a Cannes, che non mi avrebbero più presa dopo il famoso discorso del 2018 (quando ha parlato per la prima volta di #Metoo). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È brutto dirlo, ma la mia grande fortuna economica sono stati i miei scandali. Non ha portato fortuna ai miei film, dicevano ‘questa va in tv, non la prendiamo’. Ma io ho due figli e un mutuo”: parla Asia Argento

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