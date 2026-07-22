Francesco morto nel giorno del suo compleanno | la notizia atroce

Da caffeinamagazine.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 33 anni è stato trovato morto nelle acque del porto di Ibiza. Originario di Lucera e residente da tempo a San Benedetto del Tronto, era nel giorno del suo compleanno. La notizia ha sconvolto amici e familiari. Nessuna informazione è stata resa nota sulle circostanze del decesso. La polizia sta indagando sull’accaduto senza comunicare ulteriori dettagli. La morte si è verificata in un momento che avrebbe dovuto essere di festa.

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Un compleanno che avrebbe dovuto essere una giornata di messaggi, abbracci e progetti si è trasformato in una tragedia. Francesco Forzieri, 33 anni, originario di Lucera e residente da tempo a San Benedetto del Tronto, è stato trovato morto nelle acque del porto di Ibiza. Ora la famiglia attende risposte e gli accertamenti delle autorità spagnole. Il corpo del giovane è stato recuperato all’alba di lunedì 20 luglio, attorno alle 4.30, vicino a una banchina dell’area di Es Botafoc. Secondo le prime informazioni, l’ipotesi al vaglio è quella dell’annegamento, ma le cause della morte non sono state ancora definite. Francesco Forzieri trovato morto nel porto di Ibiza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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