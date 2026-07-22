Francesco Calò è Pizzaiolo dell’Anno 2026 | La mia pizza si riconosce è unica Poca abnegazione nella ristorazione

Un pizzaiolo è stato premiato come Pizzaiolo dell’Anno 2026. Ha dichiarato che la sua pizza si distingue per unicità e riconoscibilità. Ha anche sottolineato che la dedizione rappresenta la sua forza, evidenziando come questa qualità si stia affievolendo nel settore della ristorazione.

Francesco Calò è Pizzaiolo dell’Anno 2026. A Fanpage.it ha spiegato che la dedizione è la sua carta vincente, qualità che nella ristorazione si sta perdendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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A Roma cè una pizzeria che sta conquistando tutti! Simo tornati da Avenida Caló

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