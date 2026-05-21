Salvatore Lo Giudice maître dell' anno 2026 | U;n riconoscimento all' eccellenza palermitana nella ristorazione
Nel settore dell’alta ristorazione italiana, il ruolo del maître è fondamentale per garantire l’esperienza complessiva dei clienti. Quest’anno, il riconoscimento di Maître dell’Anno 2026 è stato assegnato a un professionista di Palermo, che ha ottenuto il premio durante un evento organizzato dall’associazione di settore. La cerimonia si è svolta in una location della città, con la presenza di diversi operatori del settore e rappresentanti delle istituzioni. Il premio viene attribuito annualmente a chi si distingue per competenza e dedizione.
Nel contesto dell’alta ristorazione italiana, dove il servizio di sala rappresenta un elemento imprescindibile dell’esperienza gastronomica, il conferimento del titolo di Maître dell’Anno 2026 per AMIRA Palermo a Salvatore Lo Giudice assume un significato di particolare rilievo. Il prestigioso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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