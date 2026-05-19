Ferrari penalizzata dal cambio di regole dell'ultimo minuto nella F1 2026 Vasseur si sfoga | È ingiusto

Nel corso di una conferenza stampa, Frederic Vasseur ha espresso il suo disappunto riguardo alle modifiche apportate ai regolamenti sulla partenza della Formula 1 2026, annunciate poco prima dell'inizio della stagione. La Ferrari aveva sviluppato una nuova power unit con un turbo più compatto, pensata per migliorare le partenze, ma la FIA ha deciso di modificare le regole, riducendo questo vantaggio. Vasseur ha definito ingiuste le variazioni introdotte all'ultimo minuto.

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