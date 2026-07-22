Francesca Barra ha pubblicato un post in cui ricorda il loro incontro avvenuto 36 anni fa a Policoro. La giornalista ha scritto di averlo conosciuto d’estate, con gli zoccoli ai piedi e sotto il coprifuoco, mentre lui aveva appena iniziato un corso di dizione e recitazione. Nel testo, Barra sottolinea che il loro rapporto, nato in giovane età, ha attraversato il tempo e si è evoluto nel corso degli anni.

“Ci siamo conosciuti trentasei anni fa, d’estate, a Policoro. Io avevo gli zoccoletti ai piedi, il coprifuoco e tu avevi appena iniziato un corso di dizione e recitazione”: inizia così il post nel quale Francesca Barra celebra il suo amore con Claudio Santamaria. Un amore di quelli da film, nato da bambini e sbocciato, finalmente, dopo 26 anni. “Ci siamo sposati lì, sulla spiaggia lucana, sempre d’estate, organizzando tutto in tredici giorni durante una pausa del set in cui tu interpretavi un uomo lupo. Come bomboniere abbiamo scelto collane di peperoni cruschi. Un modo per dire che, ovunque andassimo, il richiamo della terra (e del cibo) ci avrebbe rappresentati”, continua la giornalista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci siamo conosciuti trentasei anni fa. Il romanticismo ha avuto l’intelligenza di cambiare forma e ha deciso di restare”: il post di Francesca Barra per Claudio Santamaria

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Temi più discussi: Francesca Barra e la dedica a Claudio Santamaria: Un lungo amore, c siamo conosciuti 36 anni fa; Ci siamo conosciuti 36 anni fa. Io avevo gli zoccoletti ai piedi, tu avevi iniziato un corso di recitazione: Francesca Barra celebra la storia con Claudio Santamaria; Francesca Barra, la dedica commovente a Claudio Santamaria per l'anniversario di matrimonio: Per fortuna hai deciso di restare; Francesca Barra fa una dedica a Claudio Santamaria nel momento di lutto: Il nostro romanticismo ha cambiato forma.

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