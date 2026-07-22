Forza Italia lite furibonda Craxi-Moratti sul programma | Non puoi bypassare i capigruppo siamo noi i legislatori

Da ilfattoquotidiano.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Martedì pomeriggio, a Roma, i dirigenti di Forza Italia si sono riuniti nella sede di San Lorenzo in Lucina per discutere il programma del partito. Durante l'incontro si è verificata una lite tra un ex leader storico e il coordinatore del partito, che si sono scambiati accuse sulla gestione e sull’iter del programma. Il confronto è stato acceso, con entrambi i protagonisti che hanno ribadito la propria posizione sulla rappresentanza e sui ruoli dei capigruppo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Martedì pomeriggio, San Lorenzo in Lucina. Nella sede di Forza Italia arrivano alla spicciolata i dirigenti del partito per una riunione economica con il segretario Antonio Tajani. Tema della riunione: il programma da presentare in vista delle elezioni politiche del 2027. Ci sono i capigruppo, vicesegretari, la presidente della Consulta Letizia Moratti, il responsabile economia Maurizio Casasco, il responsabile dei Dipartimenti Alessandro Cattaneo e fa il suo esordio anche l’ex presidente di Confindustria Antonio D’Amato (inizialmente spaesato, che non riesce a trovare l’ingresso). Prima che arrivi Tajani, però, a un certo punto accade un imprevisto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

forza italia lite furibonda craxi moratti sul programma non puoi bypassare i capigruppo siamo noi i legislatori
© Ilfattoquotidiano.it - Forza Italia, lite furibonda Craxi-Moratti sul programma: “Non puoi bypassare i capigruppo, siamo noi i legislatori”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Dossier legge elettorale. Forza Italia: noi ci siamo: "Giusto il premio dal 42%"Un deputato di Forza Italia ha affermato che il partito non ha perplessità riguardo alle liste bloccate e al premio di maggioranza, nonostante le...

Unione di Centro in corsa: "Siamo insieme a Forza Italia. Ecco i nostri punti del programma"L'Unione di Centro ha annunciato la partecipazione alle prossime amministrative in collaborazione con Forza Italia, mantenendo un'alleanza già...

Argomenti più discussi: Squallido e fascista!. Lite furibonda sul riarmo e su Conte tra Paolo Romano, Bocchino e Ronzulli a La7; Costa: Noi di Forza Italia leali e solidissimi. Quella raggiunta era una buona mediazione, ora avanti con la legge; Squallido e fascista! Lite furibonda sul riarmo e su Conte tra Paolo Romano Bocchino e Ronzulli a La7.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web