Martedì pomeriggio, a Roma, i dirigenti di Forza Italia si sono riuniti nella sede di San Lorenzo in Lucina per discutere il programma del partito. Durante l'incontro si è verificata una lite tra un ex leader storico e il coordinatore del partito, che si sono scambiati accuse sulla gestione e sull’iter del programma. Il confronto è stato acceso, con entrambi i protagonisti che hanno ribadito la propria posizione sulla rappresentanza e sui ruoli dei capigruppo.

Martedì pomeriggio, San Lorenzo in Lucina. Nella sede di Forza Italia arrivano alla spicciolata i dirigenti del partito per una riunione economica con il segretario Antonio Tajani. Tema della riunione: il programma da presentare in vista delle elezioni politiche del 2027. Ci sono i capigruppo, vicesegretari, la presidente della Consulta Letizia Moratti, il responsabile economia Maurizio Casasco, il responsabile dei Dipartimenti Alessandro Cattaneo e fa il suo esordio anche l’ex presidente di Confindustria Antonio D’Amato (inizialmente spaesato, che non riesce a trovare l’ingresso). Prima che arrivi Tajani, però, a un certo punto accade un imprevisto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Forza Italia, lite furibonda Craxi-Moratti sul programma: “Non puoi bypassare i capigruppo, siamo noi i legislatori”

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