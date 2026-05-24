Un deputato di Forza Italia ha affermato che il partito non ha perplessità riguardo alle liste bloccate e al premio di maggioranza, nonostante le discussioni in corso sulla legge elettorale. In particolare, ha dichiarato che il premio del 42% è considerato giusto e che il partito è presente nel tavolo di maggioranza dedicato alla riforma. La posizione del partito si mantiene ferma in merito alle proposte in discussione.

Stefano Benigni, deputato e vicesegretario di Forza Italia al tavolo di maggioranza sulla legge elettorale, è vero che avete perplessità, incluse le liste bloccate del premio di maggioranza? "Non è così. Andiamo avanti spediti, con la determinazione ad approvare il prima possibile la riforma che abbiamo contribuito a scrivere e la piena disponibilità data alle opposizioni a rivedere alcuni aspetti per una più ampia convergenza. Che però non abbiamo riscontrato, a parte l’apertura di Azione. Non so chi alimenti voci contrarie". Si legge che preferireste attingere il premio tra i non eletti uninominali rispetto listoni di coalizione da 70 deputati e 35 senatori, che potrebbero penalizzare la rappresentanza? "Assolutamente no. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dossier legge elettorale. Forza Italia: noi ci siamo: "Giusto il premio dal 42%"

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