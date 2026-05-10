L'Unione di Centro ha annunciato la partecipazione alle prossime amministrative in collaborazione con Forza Italia, mantenendo un'alleanza già sperimentata in altre zone toscane. La decisione riguarda le candidature e i programmi condivisi, con l'obiettivo di presentarsi alle elezioni locali come coalizione unitaria. I rappresentanti dei due partiti hanno sottolineato l'importanza di lavorare insieme nel rispetto delle rispettive linee politiche.

Unione di Centro correrà alle amministrative insieme a Forza Italia, confermando un’alleanza che a Prato segue il modello già adottato in altre realtà toscane. A spiegare le ragioni della scelta è Enrico Mencattini, presidente e coordinatore regionale dell’Unione di Centro: "Abbiamo un gruppo di persone e, come Arezzo, Sesto Fiorentino e Pistoia siamo candidati con Forza Italia. Una scelta dettata dal fatto che siamo un partito piccolo e, in accordo anche con il Partito Popolare Europeo in cui siamo tutti e due, abbiamo fatto questa alleanza. Inizialmente abbiamo sostenuto la possibile candidatura di Rita Pieri. Ora abbiamo appoggiato Banchelli come nostro candidato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Unione di Centro in corsa: "Siamo insieme a Forza Italia. Ecco i nostri punti del programma"

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