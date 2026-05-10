Unione di Centro in corsa | Siamo insieme a Forza Italia Ecco i nostri punti del programma
L'Unione di Centro ha annunciato la partecipazione alle prossime amministrative in collaborazione con Forza Italia, mantenendo un'alleanza già sperimentata in altre zone toscane. La decisione riguarda le candidature e i programmi condivisi, con l'obiettivo di presentarsi alle elezioni locali come coalizione unitaria. I rappresentanti dei due partiti hanno sottolineato l'importanza di lavorare insieme nel rispetto delle rispettive linee politiche.
Unione di Centro correrà alle amministrative insieme a Forza Italia, confermando un’alleanza che a Prato segue il modello già adottato in altre realtà toscane. A spiegare le ragioni della scelta è Enrico Mencattini, presidente e coordinatore regionale dell’Unione di Centro: "Abbiamo un gruppo di persone e, come Arezzo, Sesto Fiorentino e Pistoia siamo candidati con Forza Italia. Una scelta dettata dal fatto che siamo un partito piccolo e, in accordo anche con il Partito Popolare Europeo in cui siamo tutti e due, abbiamo fatto questa alleanza. Inizialmente abbiamo sostenuto la possibile candidatura di Rita Pieri. Ora abbiamo appoggiato Banchelli come nostro candidato.🔗 Leggi su Lanazione.it
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