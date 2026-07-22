Formazioni dal mondo trasformano Arezzo nella capitale mondiale della polifonia | è tempo de Il Polifonico il festival corale più antico d’Europa

Da mercoledì 19 a domenica 23 agosto, Arezzo ospiterà il festival corale più antico d’Europa, “Il Polifonico”. La manifestazione coinvolge formazioni provenienti da diversi Paesi, che si esibiranno in vari luoghi della città. Durante l’evento, si terranno concerti e attività legate alla musica corale, con partecipanti di varie età e provenienze. La città si trasformerà in un centro di scambio culturale e musicale, attirando artisti e pubblico internazionale.

Arezzo, 22 luglio 2026 – Arezzo, dove l’arte incontra la musica e le voci creano tradizione: da mercoledi 19 a domenica 23 agosto la città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per “Il Polifonico”, il festival di musica corale più longevo d’Europa con la 74ª edizione del Concorso Polifonico Internazionale “Guido d’Arezzo”, prestigiosa competizione riservata ai cori non professionisti. L’evento è diretto da Luigi Marzola, organizzato da Fondazione Guido d’Arezzo, punto di riferimento per la musica corale nel mondo grazie alle attività di alta formazione e l’organizzazione di eventi strategici, diretta oggi da Luca Provenzani, in collaborazione con il Comune di Arezzo, Ministero della Cultura, Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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