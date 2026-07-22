Arezzo capitale delle voci | il Polifonico porta il mondo in città e in provincia
Da mercoledì 19 a domenica 23 agosto 2026, si svolge la 74ª edizione del Concorso Polifonico Internazionale “Guido d’Arezzo”, il festival corale più antico d’Europa. L’evento porta in città e in provincia cantanti provenienti da Indonesia, Cina, Filippine e Italia, che si esibiscono in un contesto che dura cinque giorni. La manifestazione si svolge nell’ambito de “Il Polifonico”, un appuntamento musicale che coinvolge il mondo intero attraverso la musica corale.
Dall’Indonesia alla Cina, dalle Filippine all’Italia: per cinque giorni Arezzo torna a parlare una lingua universale, quella della musica. Da mercoledì 19 a domenica 23 agosto 2026 è in programma la 74ª edizione del Concorso Polifonico Internazionale “Guido d’Arezzo”, cuore de “Il Polifonico”, considerato il festival corale più antico d’Europa. Una manifestazione che porterà in città circa 400 persone tra coristi, direttori, artisti, studiosi e componenti delle giurie internazionali, mentre migliaia di appassionati potranno seguire gli appuntamenti anche attraverso lo streaming. Per qualche giorno, insomma, Arezzo diventerà davvero capitale mondiale della polifonia. 🔗 Leggi su Lortica.it
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