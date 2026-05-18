Parma capitale del calcio | dal 5 al 7 giugno torna il Festival della Serie A

Da parmatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 5 al 7 giugno 2026, Parma ospiterà la terza edizione del “Festival della Serie A”, un evento promosso dalla Lega Calcio Serie A in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Parma e Banca Ifis. La manifestazione si svolgerà nella città emiliana e si propone di mettere in luce aspetti legati al massimo campionato di calcio, con incontri e iniziative dedicate alla storia e ai protagonisti del torneo. L’evento rappresenta un’occasione per celebrare il calcio italiano nel cuore della città.

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La Lega Calcio Serie A, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Parma e Banca Ifis, presenta la terza edizione del “Festival della Serie A” - in programma dal 5 al 7 giugno 2026 nella città emiliana – per raccontare la bellezza e l’unicità del massimo Campionato di calcio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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