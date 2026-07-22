Formazione Scuola-Lavoro monitoraggio nelle scuole di Trento e Bolzano | questionari entro l’11 settembre

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato una comunicazione alle scuole delle Province autonome di Trento e Bolzano riguardo al monitoraggio dei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro. Le istituzioni scolastiche devono raccogliere e compilare questionari sul tema entro l’11 settembre. Questa iniziativa si inserisce nelle indicazioni nazionali per valutare l’andamento e l’efficacia dei percorsi formativi. Le scuole sono invitate a rispettare le scadenze stabilite.

Dopo le indicazioni diffuse a livello nazionale sul monitoraggio dei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito interviene con una comunicazione specifica rivolta alle istituzioni scolastiche delle Province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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