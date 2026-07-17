Formazione scuola-lavoro il Ministero proroga la scadenza dei questionari di monitoraggio all’11 settembre Istruzioni per segreterie tutor e coordinatori

Notizia in breve

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha prorogato al 11 settembre 2026 la scadenza per la compilazione dei questionari di monitoraggio sulla formazione scuola-lavoro, destinati all'ultimo anno delle scuole superiori. Le istruzioni sono state fornite a segreterie, tutor e coordinatori per completare l'adempimento. La decisione riguarda le attività di monitoraggio sui progetti di alternanza scuola-lavoro, precedentemente previste per luglio.