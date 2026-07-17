Formazione scuola-lavoro il Ministero proroga la scadenza dei questionari di monitoraggio all’11 settembre Istruzioni per segreterie tutor e coordinatori
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha prorogato al 11 settembre 2026 la scadenza per la compilazione dei questionari di monitoraggio sulla formazione scuola-lavoro, destinati all'ultimo anno delle scuole superiori. Le istruzioni sono state fornite a segreterie, tutor e coordinatori per completare l'adempimento. La decisione riguarda le attività di monitoraggio sui progetti di alternanza scuola-lavoro, precedentemente previste per luglio.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha deciso di posticipare i termini per un adempimento che riguarda l'ultimo anno delle scuole superiori. Le scadenze per la compilazione dei questionari di monitoraggio sulla Formazione Scuola-Lavoro (i vecchi PCTO), inizialmente fissate per luglio, slittano ufficialmente all'11 settembre 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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