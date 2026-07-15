Formazione scuola-lavoro questionari di monitoraggio su Unica entro il 31 luglio | cosa devono fare coordinatori e dirigenti scolastici

I coordinatori e i dirigenti scolastici devono completare i questionari di monitoraggio sui percorsi di formazione scuola-lavoro entro il 31 luglio attraverso la piattaforma Unica. Il monitoraggio riguarda i percorsi delle classi terminali e si basa sulle indicazioni fornite in una circolare ufficiale. La procedura mira a raccogliere dati sui progetti svolti e sulle attività svolte dagli studenti nelle aziende o enti coinvolti.

È in corso il monitoraggio dei percorsi di Formazione scuola-lavoro, la nuova denominazione dei PCTO, relativo alle classi terminali. Le indicazioni sono contenute nella circolare n. 1671 dell’11 giugno 2026, che integra quanto già comunicato dal Ministero con la nota n. 1477 del 28 maggio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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