Allarme di Petrelli Camere Penali sull’estensione della legittima difesa | Si rischia la barbarie

Notizia in breve

Un rappresentante delle Camere Penali ha espresso preoccupazione per l’estensione della legittima difesa, affermando che potrebbe portare a situazioni di violenza eccessiva. Ha inoltre criticato l’uso della questione come strumento di scontro politico, sottolineando che questo tipo di approccio non favorisce la tutela della giustizia. La dichiarazione evidenzia una preoccupazione per possibili conseguenze negative sulla sicurezza e sulla gestione dei casi di difesa personale.