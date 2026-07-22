Attilio Fontana ha commentato il pranzo a casa di La Russa, affermando che si tratta di un elemento che rafforza la volontà di sostenere una candidatura della Lega alle prossime elezioni regionali. Le sue dichiarazioni suggeriscono un rafforzamento della posizione del partito in vista della competizione elettorale. Non sono stati forniti ulteriori dettagli su altri aspetti o sui partecipanti all'incontro.

"Questo è un elemento in più per continuare ad insistere per avanzare una candidatura della Lega alle prossime elezioni Regionali ". Parole di Attilio Fontana. E l’"elemento in più" al quale fa riferimento il governatore lombardo è il pranzo organizzato l’altro ieri, lunedì, da Ignazio La Russa, presidente del Senato e uomo forte di Fratelli d’Italia a Milano, con l’obiettivo di convincere tutti i candidati civici di area centrodestra a sostenere la corsa a sindaco di Maurizio Lupi, presidente nazionale di Noi Moderati, un candidato invece politico. Detto altrimenti: se La Russa, e quindi Fratelli d’Italia, decidono candidato e strategia del centrodestra per le elezioni comunali milanesi, allora la Lega ha, a maggior ragione, titolo di esprimere anche il prossimo candidato alla presidenza della Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fontana e il pranzo a casa La Russa: "Un elemento in più per insistere: candidato governatore alla Lega"

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