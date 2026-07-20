Ignazio La Russa ha partecipato a un pranzo con i candidati civici per il sindaco. Romeo ha risposto che, se si fanno pranzi per il candidato sindaco, loro organizzeranno cene per il candidato governatore. La strategia prevede di unire candidati politici e civici per formare la futura squadra di governo, nel caso in cui il centrodestra vinca a Milano.

Un candidato sindaco politico a cui affiancare una serie di figure civiche che potranno poi formare la futura squadra di governo, se il centrodestra riuscirà a strappare Milano al centrosinistra. È anche questa la suggestione emersa dal pranzo che Ignazio La Russa ha organizzato a casa sua con gli aspiranti candidati civici a sindaco che hanno dato la loro disponibilità a candidarsi con il centrodestra, e con Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, che per La Russa è da tempo il nome più adatto a correre. Alla riunione hanno partecipato l'imprenditore Antonio Civita, l'avvocato Antonino La Lumia, l'ex presidente di Assolombarda Alessandro Spada, Pietro Tatarella, ex esponente di Forza Italia, e Giovanni Terzi. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Ignazio La Russa ?e il pranzo per i candidati civici a sindaco. Romeo: «Se fa pranzi per il sindaco, noi faremo cene per il governatore»

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