A casa La Russa pranzo con i candidati per Milano Lega | Lui pranzi per il sindaco? E noi cene per il governatore

A Milano, presso l’abitazione di Ignazio La Russa, si è svolto un pranzo tra alcuni candidati civici alla carica di sindaco e Maurizio Lupi, indicato come possibile candidato. La Lega ha commentato la presenza di La Russa, sottolineando che lui ha pranzato per il sindaco, mentre loro organizzano cene per il governatore. Non sono stati forniti dettagli sui partecipanti o sui contenuti della riunione.

A casa di Ignazio La Russa a Milano si è svolto un pranzo tra i possibili candidati civici a sindaco e Maurizio Lupi (indicato da La Russa come possibile candidato sindaco). Un incontro mal digerito dalla Lega: "Il presidente Ignazio La Russa organizza pranzi per scegliere il candidato sindaco di Milano e individua Maurizio Lupi, vorrà dire che noi organizzeremo delle cene per scegliere il candidato per la presidenza della Regione Lombardia che sarà sicuramente della Lega". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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