Durante un'intervista al Giornale d’Italia, Floria di Stefano ha parlato del padre, il tenore Giuseppe di Stefano. Ha descritto il padre come un artista che si è esibito alla Scala e al Metropolitan, ma anche come un uomo divertente e sensibile. Ha aggiunto che era un padre scherzoso, un marito e un nonno affettuoso. La conversazione ha approfondito aspetti della vita privata del tenore, lontani dal palco.

Floria di Stefano, figlia del tenore Giuseppe di Stefano, è stata intervistata da Il Giornale d’Italia dove è emerso il lato privato del tenore che è stato un divo ma anche padre scherzoso, un marito e un nonno amorevole. Come era nel privato suo padre Giuseppe di Stefano? Mio padre era simpatico, affascinante, divertente di grande umanità e sensibilità. Era sempre un piacere quando tornava a casa per lavoro si rideva, scherzava. Un uomo che è stato affezionato tutta la vita ai suoi amici d'infanzia che sono stati con lui finché hanno vissuto. Ha assunto un po' questo personaggio divertente sempre pronto a fare scherzi ai colleghi, che andava in giro con la macchina decapottabile e senza la sciarpa per poi girare l’angolo e rimettersela al collo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Floria di Stefano al GDI: "Mio padre un divo che si è esibito alla Scala e al Metropolitan ma anche un uomo divertente e sensibile”

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